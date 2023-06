Un nou termen in procesul gorjencei care a fost acuzata de un italian ca l-a inselat. Simona Margaian se va prezenta in fata instantei pe 5 iulie.Atunci, magistratii vor pune in discutie incadrarea juridica a faptelor stabilite prin rechizitoriu. Femeia inca are sechestru pe o casa construita in Scoarta, in 2011, pe mai multe terenuri, masini si apartamente din Bucuresti, Navodari si Ilfov.In aprilie 2021, a inceput judecata in dosarul in care italianul Francesco Thiella acuza gorjeanca de ... citeste toata stirea