Este nevoie de locuinte pentru specialisti intr-o localitate din Gorj

In comuna Negomir este nevoie de locuinte pentru specialisti. Recunoaste acest lucru edilul din localitatea, care a si facut un proiect pentru construirea unui bloc in care sa locuiasca cei care isi desfasoara activitatea in comuna si fac naveta de la zeci sau chiar sute de kilometri.Proiectul a fost depus pe PNRR si are o valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Daca autoritatile din Negomir obtin aceasta finantare, in centrul comunei va fi realizat un bloc cu 12 apartamente."Sper din tot ... citeste toata stirea