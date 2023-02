Este nevoie de sala de sport pentru zecile de copiii care fac naveta sa se antreneze

Comuna Jupanesti are nevoie de sala de sport, iar autoritatile locale au depus un proiect in acest sens la Compania Nationala de Investitii si se asteapta acum semnarea contractului de finantare. In localitate sunt zeci de copii care fac sport si sunt nevoiti sa faca naveta la Targu-Carbunesti pentru a se antrena.Proiectul a fost deja aprobat, iar investitia se ridica la aproximativ 11.000.000 de lei. Sala de sport va avea o capacitate de 102 locuri si va fi construita in apropierea ... citeste toata stirea