Eveniment Astronomic Fascinant: Ploaia de Meteori Leonide

Langa Targu Jiu, pe 16 noiembrie 2024, intre orele 19:00 si 20:00, cerul a oferit un spectacol cosmic rar: ploaia de meteori Leonide. Imaginile surprinse au fost publicate pe pagina de socializare de Stefan Protesi Sefter.Au fost imaginil surprinse cu Calea Lactee, o leonida si galaxia Andromeda. In fiecare luna noiembrie, Pamantul traverseaza regiunea orbitala unde cometa 55P/Tempel-Tuttle a lasat in urma cantitati mari de praf cosmic.Aceste particule, intrand in atmosfera la viteze ... citește toată știrea