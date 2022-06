Eveniment caritabil organizat de Academia "Florin Mergea", pentru un licean care se lupta cu cancerul

Academia de tenis "Florin Mergea" va organiza un eveniment caritabil, pentru a-l ajuta pe David, un tanar licean de la Colegiul National "Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu, care se lupta cu cancerul. David Maracine, in varsta de 15 ani, se afla, de la sfarsitul anului trecut, mai tot timpul in spital, dupa ce a fost fiagnosticat cu cancer osos, in urma unei banale dureri la picior.David are nevoie de sustinere, deoarece tratamentele suint costisitoare. "Academia de tenis Florin Mergea ... citeste toata stirea