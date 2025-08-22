Editeaza

Evolutia posturilor din administratia publica din Gorj - LISTA

Sursa: Pandurul
Vineri, 22 August 2025, ora 10:34
29 citiri
Evolutia functionarilor din administratia locala: 50.000 de angajati in plus in ultimul deceniu, arata o situatie realizata de Ziarul Financiar. In Gorj, in ultimii zece ani a crescut numarul posturilor din administratia publica cu 26%.

Ziarul Financiar a obtinut date privind evolutia numarului de functionari din administratia locala, iar cifrele arata o crestere semnificativa in ultimii zece ani. Daca in urma cu un deceniu erau aproximativ 230.000 de angajati in primarii, consilii judetene si ...citește toată știrea

