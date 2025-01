Evolutia vremii in Oltenia: 27 ianuarie - 2 februarie 2025

In perioada 27 ianuarie - 2 februarie 2025, vremea in Oltenia va fi schimbatoare, cu temperaturi mai ridicate decat media normala pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime vor oscila intre 8 si 15 gradeC, in timp ce minimele se vor incadra intre 0 si 9 gradeC.Zilele cele mai calde vor fi marti, miercuri si vineri, cand temperaturile maxime vor ajunge la 9-14 gradeC, iar miercuri se anunta cele mai ridicate valori. Diminetile cele mai calde vor fi cele de miercuri, joi si vineri, cu minime ... citește toată știrea