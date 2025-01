Evolutia vremii in Oltenia pentru intervalul 20 ianuarie - 26 ianuarie 2025

Vremea va fi frumoasa si apropiata in medie de normalul termic pentru aceasta perioada calendaristica, iar temperatura aerului va fluctua de la o zi la alta. Cerul va fi variabil, mai mult senin in cursul noptilor. Distributia precipitatiilor: in noaptea de marti spre miercuri (21-22. Ianuarie 2025) precipitatii slabe izolate sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Noaptea si dimineata, in zonele joase va produce ceata. Vantul va sufla slab pana la moderat.Temperatura aerului va fluctua de ... citește toată știrea