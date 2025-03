Evolutia vremii in Oltenia pentru perioada 3 - 9 martie 2025

Vremea in Oltenia va fi frumoasa si se va incalzi treptat, mentinandu-se insa apropiata de normalul termic al perioadei. Temperaturile aerului vor creste lent de la o zi la alta, iar cerul va fi variabil, mai mult senin pe timpul noptii. In zonele joase, dimineata si noaptea, se va forma ceata. Vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari, in special in zonele montane.Temperaturile maxime vor varia intre 5 si 20 gradeC, cele mai ridicate valori fiind asteptate intre 6 si 9 ... citește toată știrea