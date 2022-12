Excedent bugetar de aproximativ 20 de milioane de lei la o primarie din Gorj

Vesti bune pentru locuitorii orasului Bumbesti Jiu. Se anunta un an cu investitii in infrastructura.Primarul orasului Bumbesti Jiu, Constantin Bobaru, transmite ca anul 2022 se incheie cu un excedent bugetar mare, de aproximativ 20 de milioane de lei.In aceste conditii, edilul doreste sa continue lista proiectelor, realizate in beneficiul cetatenilor, prioritizand nevoile oamenilor: "Cu toate greutatile unui an post pandemie, cu toate celelalte lucruri care deriva din cresterea de preturi, ... citeste toata stirea