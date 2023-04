Primaria municipiului Targu Jiu inregistreaza un excedent de peste 68 milioane de lei dupa primele trei luni ale acestui an.Veniturile totale ale bugetului local se ridica la peste 146 milioane de lei, iar cheltuielile au fost in suma de 78 milioane de lei. Gradul de realizare al veniturilor proprii este de peste 88%.Este o obisnuinta la Primaria Targu Jiu sa se inregistreze excedent la finalul anului. De obicei, banii ramasi in plus au fost ... citeste toata stirea