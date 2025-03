Exercitiu de salvare la un liceu din Targu Jiu

Pompierii gorjeni organizeaza, luni, un exercitiu de salvare la Colegiul "Spiru Haret" din Targu Jiu. Exercitiul are loc in cadrul evenimentelor dedicate Saptamanii Protectiei Civile, iar actiunea va demara la ora 11."Situatia tactica presupune producerea unui accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme.Practic, elevii colegiului vor putea asista la operatiunile de descarcerare si acordare a primului ajutor ... citește toată știrea