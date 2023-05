La Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, sediul de la pasarela, s-a realizat astazi un exercitiu pentru pregatirea personalului in cazul situatiilor neprevazute.Situatia tactica a presupus producerea in zona Vrancea a unui seism major."Seismul s-a resimtit puternic si pe teritoriul judetului Gorj. La una dintre cladirile in care isi desfasoara activitatea Spitalul Judetean de Urgenta (sediul de la pasarela), in urma miscarii seismice s-au produs pagube importante, generandu-se si un ... citeste toata stirea