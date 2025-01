Explicatia unui primar pentru masurile de austeritate

Primarul din Rosia de Amaradia, Liviu Cotojman, are o explicatie pentru masurile de austeritate, care ii privesc pe cetatenii, nu administratia centrala. El crede ca trebuie sa reduca de la oamenii de rand pentru a face loc functiilor politice.Cotojman crede ca are loc o extindere a administratiei centrale, pe spinarea celorlalti."Fiind multe partide, ca sa fie multumita clienta politica se extinde administratia centrala. In loc sa comasam ministerele sunt si mai multe, ... citește toată știrea