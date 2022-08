Explozii in Defileul Jiului

Se fac noi derocari in Defileul Jiului, chiar in apropierea Manastirii Lainici. Sunt lucrari ce se vor intinde pe circa trei saptamani. Apoi se va turna si restul de asfalt in zona si se va putea receptiona lucrarea.Stanca ce va fi dinamitata obtureaza vizibilitatea soferilor in apropierea lacasului de cult si, daca nu s-ar interveni, traficul ar fi pus in pericol.In zilele in care vor avea loc exploziile, vor fi si restrictii de trafic. "A inceput derocarea la ... citeste toata stirea