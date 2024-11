Export ilegal de caini si pisici

O actiune a politistilor Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara a pus punct unui export ilegal de animale.Animalele au fost identificate intr-o autoutilitara de transport, inmatriculata in Valcea, care se deplasa pe raza judetului Hunedoara. In autoutilitara se aflau 25 caini si 3 pisici, toate destinate exportului.Animalele urmau sa paraseasca Romania la data de 9 noiembrie a.c. Acestea au fost identificate in trafic pe artera E673, in judetul Hunedoara, pe ... citește toată știrea