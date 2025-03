Face curatenie in comuna cu asistatii social

Un primar din Gorj a pus la treaba beneficiarii de ajutor social! In localitatea Capreni, a fost demarata curatenia de primavara in doua sate, iar oamenii au toaletat copacii, au curatat santurile si au strans gunoaiele aruncate la intamplare."Recent, pe raza satelor Cornetu si Bulbuceni, s-a desfasurat o actiune de curatenie si cosmetizare a spatiilor publice, la care au participat beneficiarii ajutorului social, sub coordonarea viceprimarului si a consilierului local ... citește toată știrea