Face demersuri sa aduca un bancomat in comuna

De ani de zile, edilul comunei Rosia de Amaradia face demersuri sa aduca in localitate un bancomat. Localnicii care au salariile sau pensiile pe carduri nu au de unde sa scoata banii si sunt nevoiti sa mearga la Targu Jiu cand au nevoie de cash. "In continuu discutam cu bancile, dar nu reusim sa convingem niciuna", spune edilul Liviu Cotojman.Desi localnicii si-ar dori sa aiba un bancomat la ei in sat, vor mai avea de asteptat pana se va intampla acest lucru."Mi s-a spus sa identificam doua ... citește toată știrea