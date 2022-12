Facturi de 100 de mii de lei pe luna, la gaze, la un spital din Gorj

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" de la Dobrita a obtinut prin PNRR, 5 milioane de euro pentru cresterea eficientei energetice. Investitia este binevenita in contextul in care unitatea medicala are cheltuieli lunare de 100.000 de lei la factura de gaze.In prezent incalzirea unitatii medicale se face dupa un program bine stabilit. "Avem un program de incalzire pentru a asigura confortul termic al pacientilor. Nu putem sa-i lasam in frig. Chiar si asa facturile sunt destul de ... citeste toata stirea