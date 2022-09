Facturi de patru ori mai mari la spitalul din Novaci. Director: Situatia este tot mai grea

Se anunta o iarna grea nu doar pentru gorjeni, ci si pentru unitatile sanitare din judet. Spitalul din Novaci, de exemplu, are facturi de aproape patru ori mai mari la curent fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar sezonul rece nu se anunta prea usor mai ales ca, in zona, iarna este mult mai frig decat in alte zone.Situatia este cu atat mai grea cu cat apa din unitatea medicala este incalzita cu ajutorul boilerului.Directorul spitalului din Novaci, Emil Grigore, a explicat ca se ... citeste toata stirea