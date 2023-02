Falimentul echipei ACS Viitorul Targu Jiu, amanat pentru luna martie

Mai multi dintre creditorii clubului ACS Viitorul Targu Jiu au cerut falimentul celei de-a doua echipe de fotbal din Targu Jiu. Intrata in insolventa in urma cu un an, echipa a avut termen pentru luni, 6 februarie, in dosarul de faliment de la Tribunalul Gorj.Dupa Pandurii Targu Jiu, a doua echipa de fotbal din Targu Jiu este la un pas de faliment. Dosarul de faliment al clubului ACS Viitorul Targu Jiu primise termen de judecare a cererilor de faliment pentru data de luni, 6 februarie. La ... citeste toata stirea