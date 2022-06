Familia de romani care si-a deschis o pizzerie intr-un oras turistic din Norvegia. "Daca te integrezi, esti respectat ca orice alt norvegian"

O familie de romani si-a deschis o pizzerie intr-un orasel din Norvegia. Sotii Negrea, Valentin si Stefania, au decis sa inceapa o viata noua in Norvegia si s-au mutat definitiv in urma cu peste doi ani in oraselul Lillesand. Valentin colaborase mai mult timp cu o organizatie din Norvegia, care a desfasurat diferite programe pentru ajutorarea romilor care traiesc in aceasta tara, inainte de a lua decizia de a se stabili in aceasta tara. El era cumva un fel de "curea de transmisie" intre ... citeste toata stirea