"La fata locului s-au deplasat politistii din cadrul Serviciului Rutier, care in urma verificarilor efectuate au stabilit ca un tanar de 19 ani, din comuna Cazanesti, in timp ce conducea un autoturism a patruns pe sensul opus de mers nejustificat si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din comuna Simian. Din accident a rezultat decesul conducatorului auto de 41 de ani, ... citeste toata stirea