Familie ramasa pe drumuri in urma unui incendiu devastator. Doi frati vor sa le reconstruiasca locuinta

O familie din comuna Aninoasa, judetul Gorj, a ramas fara locuinta in urma unui incendiu devastator, care a avut loc chiar inainte de Paste. In casuta din satul Bobaia locuiau patru persoane: cei doi parinti alaturi de doi dintre copiiilor, un baietel in varsta de 11 ani si fratele sau mai mare, de 32 de ani. Acestia s-au mutat acum in casa unui frate mai mare, care este plecat la munca in strainatate."Incendiul s-a produs in urma unui scurt circuit electric la o tripla. A ars 80 la suta din ... citeste toata stirea