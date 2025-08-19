Editeaza

Fara termocentrale, peste doar patru luni

Sursa: Pandurul
Marti, 19 August 2025, ora 06:54
Mai sunt doar patru luni si cateva zile pana cand Complexul Energetic Oltenia va trebui sa finalizeze aplicarea planului de restructurare.

Managementul companiei a facut din acest plan doar partea de inchidere. A inchis grupuri energetice si perimetre miniere. De la 1 ianuarie 2026, toate capacitatile care mai sunt vor fi inchise, in conservare sau in rezerva de capacitate. Doar acestea din urma vor mai produce din cand in cand, in anumite conditii.

Desigur, planul nu era doar despre

Pandurul
