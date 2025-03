Fata in uniforma albastra. Cum indeamna IJJ Gorj tinerii sa devina jandarmi!

O tanara din Crasna e una dintre cele mai tinere jandarmerite gorjene. Maria Elena Geacar activeaza in cadrul Inspectoratului de jandarmi Judetean ,,Tudor Vladimirescu" Gorj din anul 2024 la Serviciul Ordine si Siguranta Publica.Potrivit, IJJ Gorj, ea a absolvit Scoala Gimnaziala in comuna Crasna, ulterior Liceul Teoretic Novaci, iar dorinta ei de a imbraca uniforma militara a condus-o la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica Dragasani", pe care a finalizat-o in ... citește toată știrea