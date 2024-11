Femeie acrosata de masina

Politistii din cadrul Politiei Orasului Novaci au fost sesizati miercuri, prin apel la 112, cu privire la un accident rutier produs in localitatea Rosia de Amaradia, sat Ruget, in urma caruia au rezultat victime.Conform primelor verificari efectuate la fata locului, s-a constatat ca un barbat de 39 de ani, din Targu Jiu, in timp ce efectua o manevra de mers inapoi pe strada Soimului din satul ... citește toată știrea