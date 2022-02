Femeie de afaceri, retinuta pentru inselaciune

O femeie in varsta de 39 de ani din Craiova a fost retinuta dupa ce ar fi prejudiciat firme din Franta si Olanda cu peste 100.000 de euro, ea cumparand legume si produse alimentare, fara a le achita contravaloarea.Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca politistii de la Economic au facut, miercuri, trei perchezitii domiciliare in Craiova, intr-un dosar penal intocmit pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.In urma ... citeste toata stirea