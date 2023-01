Femeie ucisa de caini!

O femeie in varsta de 43 de ani, care alerga in aceasta dimineata in zona Lacului Morii( din Sectorul 6, Bucuresti), a fost ucisa de caini.Politia Capitalei a fost sesizata prin apelul unic de urgenta cu privire la faptul ca o femeie a fost muscata de mai multi caini. La fata locului s-au deplasat oamenii legii si un echipaj medical, constatand decesul."In vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul, cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul ... citeste toata stirea