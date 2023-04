Ion Cherciu, din Crasna, a declarat ca mult discutatele cereale aduse de ucraineni in Romania si vandute aici au salvat zootehnia de la noi."Ucraina a facut porumb de ne salva si pe noi, in zootehnie. Datorita ucrainenilor, noi am fost castigati. De nu veneau ucrainenii, zootehnia era pusa pe butuci sau acum vorbeam de scumpiri mari si in aceasta sfera, de scumpiri la paine si multe altele. Asa am cumparat mai ieftin de la ei si ne-am ... citeste toata stirea