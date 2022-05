Festivalul de film pe care actorul Cuzin Toma il aduce in comuna sa de bastina VIDEO

Actorul Cuzin Toma organizeaza in comuna sa de bastina, Pestisani, din judetul Gorj, prima editie a Festivalul de arta "Film in sat", care se va desfasura in perioada 3-5 iunie. Participantii vor asista la proiectii de filme romanesti - lungmetraje, scurtmetraje, dar si filme de animatie apreciate la festivalurile internationale. Pe langa proiectii, festivalul include concerte de muzica, ateliere de dans, dar si un spectacol de teatru."Proiectul, organizat de Asociatia Culturala "CUZIN TOMA - ... citeste toata stirea