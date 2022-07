"Festivalul Romania", organizat de Mihai Taistariu, castigat de o gorjeanca

O fetita de numai 5 ani a obtinut doua premii importante la un concurs national organizat de artistul Mihai Traistariu. Constantina Vladoiu a obtinut trofeul Festivalului Romania dupa ce a interpretat o melodie de muzica populara. Ea s-a intors acasa, in comuna gorjeana Cilnic, si cu premiul de popularitate.Concursul National "Festivalul Romania" a cuprins 40 de sectiuni in care concurentii s-au putut inscrie in functie de varsta si de telentul pe care il au. Constantina Vladoiu a participat ... citeste toata stirea