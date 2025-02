"Festivalul Transhumantei in Parang" a fost inregistrat la OSIM

Primaria Orasului Novaci a obtinut a IV-a certificare O.S.I.M. pentru marca inregistrata "Festivalul Transhumantei in Parang", un eveniment dedicat promovarii traditiilor pastoresti in zona de sub munte. Obiectivul principal al festivalului este de a creste vizibilitatea zonei montane si de a incuraja turismul cultural prin evenimente care celebreaza cultura traditionala romaneasca.Obiceiul Transhumantei, inscris in Patrimoniul Imaterial UNESCO din 5 decembrie 2023, reprezinta un lucru ... citește toată știrea