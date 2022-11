Festivitate de premiere a elevilor de 10. Cati bani au primit

Moment de bucurie pentru elevii gorjeni care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala, respectiv Bacalaureat.In cadrul unei sedinte la care au participat toti directorii unitatilor de invatamant din Gorj, inspectorul general, Marcela Mrejeru, le-a inmanat "elevilor de 10" cate un plic in care se afla premiul in bani: "Este normal sa ii scoatem in evidenta pe cei care ne-au facut mandri. Este vorba despre elevii care au reusit sa obtina nota 10 la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat. ... citeste toata stirea