Fetita adusa pe lume de o refugiata din Ucraina in spitalul din Targu Jiu. "A primit nota 10 la nastere"

Viktoria, o femeie refugiata din Ucraina a adus pe lume o fetita in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu. "Ii uram micutei, care a primit nota 10 la nastere, o viata plina de sanatate si impliniri si o felicitam pe tanara mamica!", a transmis colectivul medical al Sectiei Obstetrica-Ginecologie.Viktoria are 24 de ani si este originara din Cernauti, Ucraina. A ajuns in Gorj, mai exact in comuna la Crasna, in primavara acestui an, iar la inceputul lunii martie s-a prezentat la ... citeste toata stirea