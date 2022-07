Fetita bolnava de leucemie care a fost ajutata de campionul David Popovici s-a stins din viata

Raisa, fetita din judetul Gorj care a fost ajutata de campionul la inot David Popovici, a decedat intr-un spital din Turcia, unde era internata. Copila suferea de leucemie. David Popovici a donat un drapel si o casca, pe care si-a pus semnatura, pentru a fi vandute in cadrul unei licitatii cu scop umanitar. Banii rezultati au fost donati copilei.Raisa, in varsta de doar un an, a fost depistata in urma cu ceva timp cu leucemie acuta mieloida, cancer in sange si maduva osoasa, cu metastaze la ... citeste toata stirea