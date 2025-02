Fetita de sapte ani, batuta crunt de propriul tata

O fetita in varsta de sapte ani a fost preluata de urgenta de un asistent maternal dupa ce a fost batuta de propriul tata. Fata a mers la scoala plina de vanatai. Directorul unitatii de invatamant a sesizat Politia si Protectia Copilului.Fata mergea la scoala in Slivilesti, dar ar fi fost agresata in Timis, cand era la tatal ei."La data de 10 februarie 2025, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Motru au fost sesizati in mod direct de un reprezentant al unei institutii de invatamant ... citește toată știrea