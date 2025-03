Fetita ucisa de cainele familiei

Tragedie fara margini intr-o localitate din judetul Mehedinti. O fetita de doar un an si opt luni a murit joi, 6 martie, la cateva ore dupa ce a fost muscata de cainele familiei.Copilul era acasa cu mama sa, cand a iesit in curte si a ajuns la locul unde era legat cainele. Animalul a fost preluat de echipele de ecarisaj."La data de 06 martie a.c., ora 13.11, Inspectoratul de Politie Judetean Mehedinti a fost sesizat, prin S.N.U.A.U. 112, despre faptul ca, in localitatea Vanatori, o minora a ... citește toată știrea