Figura mort de 16 ani, dar a fost prins la furat

Un barbat in varsta de 54 de ani a fost retinut de politia din Bucuresti joi, 7 noiembrie, dupa ce a plecat de la o benzinarie fara sa plateasca alimentarea. Anchetatorii au descoperit ca barbatul figura ca "decedat" de 16 ani si conducea fara permis o masina neinmatriculata.Barbatul este cercetat pentru mai multe furturi, pentru ca a condus in mod repetat masina, desi nu are permis, dar si pentru ca masina este neinmatriculata. In 2008 reusise sa obtina un certificat de deces fals pe ... citește toată știrea