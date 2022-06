Finalizarea strazii care face parte din Ansamblul lui Brancusi "Calea Eroilor", amanata pentru a treia oara

Contractul de amenajare a arterei Calea Eroilor, care face legatura intre cele doua parcuri in cre se afla operele marelui sculptor Constantin Brancusi, a fost prelungit pana la sfarsitul acestui an. Aceasta este a doua amanare a termenului de finalizare a lucrarii. Constructorul si-a asumat ca va termina investitia in patru luni, pana la finalul lunii octombrie, urmand ca in ultimele doua luni sa fie remediate eventualele nereguli constatate de catre comisia de receptie. "Societatea care ... citeste toata stirea