Finantare pentru ONG-uri de la Consiliul Judetean Gorj

Consilierul judetean PNL, Mihai Olaru, anunta ca organizatiile non-profit pot aplica, in curand, pentru a-si finanta proiecte benefice pentru comunitate, suma alocata apelului fiind de 250.000 de lei, dupa ce Consiliul Judetean Gorj a adoptat un proiect de hotarare in acest sens."Proiectul la care am contribuit a trecut, cu o dezbatere serioasa in plen, prima de cand sunt membru in Consiliul Judetean Gorj. In calitate de consilier judetean, am facut propunerea pentru finantarea proiectelor