Fiul lui Marciuc vrea mai multa libertate in penitenciar

"Mati", fiul liderului de sindicat Adrian Marciuc, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, condamnat in toamna anului 2020 pentru trafic de droguri, a contestat in instanta "regimul inchis" de executare a pedepsei.Plangerea lui Marciuc jr. a fost respinsa de catre instanta."Respinge ca nefondata contestatia formulata de detinutul petent Marciuc Robert Cristian, in prezent detinut in Penitenciarul Tg-Jiu, impotriva Incheierii nr. 20/14.02.2022 data de Judecatorul de supraveghere a privarii ... citeste toata stirea