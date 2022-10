Fiul primarului Ciocea, sef de organizatie PNL

Echipa Partidului National Liberal Gorj s-a marit! In sedinta Biroului Politic Judetean, care a avut loc miercuri seara, au fost prezentati noii membri. Printre acestia s-au aflat persoane cu experienta in politica, dar si persoane care nu au mai avut de a face pana acum cu acest domeniu.Printre "noile achizitii" ale PNL Gorj este fiul primarului din Bustuchin, Ion Ciocea. Marius Ciocea are 43 de ani si spre deosebire de tatal sau, primar cu state vechi, acesta nu a mai activat in politica ... citeste toata stirea