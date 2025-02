Flori mai scumpe, in aceasta primavara, in serele din Gorj

Afara e iarna, dar in sere e primavara. Producatorii de flori din Gorj se pregatesc pentru cea mai profitabila perioada din an. Florile la ghiveci vor fi mai scumpe, in acest an, pentru ca serele sunt incalzite continuu, iar cheltuielile sunt, automat, mai mari.Un gorjean din comuna Stanesti a investit de cativa ani in serele cu flori. A renuntat la legume si a inceput sa planteze flori. De noua ani, Vasile Hortopan creste flori in satul Curpen. ... citește toată știrea