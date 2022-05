Florin Mergea isi deschide academie de tenis in orasul natal. Ce spune fostul jucator de top mondial despre demers

Fostul tenismen Florin Mergea a anuntat ca va deschide in curand o academie de tenis in orasul sau natal, Targu Jiu. Activitatea academiei va incepe chiar de Ziua Copilului. Florin Mergea va colabora cu unul dintre cei mai buni antrenori de tenis pentru juniori din Romania, Stefan Pitian. "Aici, la Targu Jiu, unde totul a inceput cu clubul de tenis Elite, am crescut frumos si este timpul pentru urmatorul pas: deschidem impreuna portile Academiei de Tenis Florin Mergea. Incepem de ziua lor, a ... citeste toata stirea