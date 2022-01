Focar de COVID-19 la spitalul din Targu Jiu. O sectie a unitatii medicale a fost inchisa temporar

Sectia Medicina Interna I, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu, este afectata un focar de infectie SARS CoV-2 in evolutie, atat in randul personalului sectiei, cat si in randul pacientilor internati. "Un medic si doi asistenti depistati pozitivi la coronavirus se trateaza la domiciliu, un pacient a fost externat la cerere, fiind in izolare la domiciliu, iar alti trei pacienti pozitivi au fost transferati la Sectia Boli Infectioase.Internarile in aceasta sectie vor fi suspendate ... citeste toata stirea