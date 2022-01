Focar de Covid la Spitalul Judetean

O sectie a Spitalului Judetean din Targu Jiu a fost inchisa dupa aparitia unui focar de COVID-19."In Sectia Medicina Interna I, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu - cladirea de pe strada Progresului, exista un focar de infectie SARS CoV-2 in evolutie, atat in randul personalului sectiei, cat si in randul pacientilor internati", anunta reprezentantii spitalului.Un medic si doi asistenti depistati pozitivi la coronavirus se trateaza la domiciliu, un pacient a fost externat la ... citeste toata stirea