In urma unor recoltari de sange, s-a depistat un focar de TBC la bovine, intr-o gospodarie din Balteni, Gorj. De asemenea, la Ciuperceni, a fost descoperit un focar de anemie infectioasa ecvina (la cabaline)."Avem doua focare in doua gospodarii. Un focar de TBC, la Balteni, la bovine si un focar de anemie infectioasa ecvina, la cabaline, la Ciuperceni. Asta in urma analizelor care se fac in fiecare an, pe recoltari de sange la animale, respectiv inoculari, depistari alergice, la TBC. Conform ... citeste toata stirea