Focuri pe morminte, obiceiul din Joia Mare in mai multe sate din Gorj. "Spiritele celor morti se intorc spre a petrece sarbatorile pascale cu cei vii"

Gorjenii din mai multe sate din judetul Gorj au venit, ieri, de Joia Mare (sau, dupa zicerea populara "Joimari"), in cimitirele satelor si au aprins focuri chiar pe morminte. Potrivit traditiei, satenii au facut focuri pe morminte pentru pomenirea celor morti si pentru alungarea spiritelor rele."In Joia Mare se fac focuri pe morminte si in gospodarii, pentru pomenirea celor morti si pentru alungarea spiritelor rele. Ritualul se pastreaza cu sfiintenie in cateva sate din Romania, unul dintre ... citeste toata stirea