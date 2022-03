Fonduri alocate pentru cadastrarea gratuita

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a alocat, in 2022, peste 324 de milioane de lei pentru inregistrarea proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Lucrarile de cadastru sunt gratuite pentru cetateni si se desfasoara pe sectoare cadastrale, in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara (PNCCF). Finantarea este asigurata din veniturile proprii ale ANCPI.ANCPI, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii, ... citeste toata stirea